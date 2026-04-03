A cedere è stata parte della tettoia dell'immobile storico di piazza Butti, in parte recuperato come velostazione. Travi di legno e tegole sono finite anche su un'auto parcheggiata.

Crollo all’ex magazzino della stazione ferroviaria di Legnano.

Crollo all’ex magazzino ferroviario di piazza Butti

A cedere è stata parte della tettoia dell’immobile storico di piazza Butti, una porzione del quale è stata recentemente recuperata come velostazione nell’ambito del progetto L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile, volto a promuovere alternative all’uso dell’auto privata nei tragitti casa-scuola e casa-lavoro. Il crollo si è verificato nel corso della notte e all’alba di oggi, venerdì 3 aprile, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di via Leopardi.

Travi e tegole sono finite anche su un’auto parcheggiata

Travi di legno e tegole sono finite a terra e su un’auto in sosta nel parcheggio. Fortunatamente il crollo non ha coinvolto persone. L’area è stata delimitata e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Ampliati gli orari di apertura del parcheggio di via Cairoli

A seguito del crollo, che porta a una diminuzione dei posti auto disponibili per i pendolari, l’Amministrazione comunale ha deciso un’estensione dell’orario di apertura del parcheggio di via Cairoli per offrire maggiori possibilità di parcheggio in zona. Da martedì 7 aprile il parcheggio di via Cairoli sarà aperto dalle 7 alle 21 dal lunedì al sabato.