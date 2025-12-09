Crolla la soletta del vecchio albergo, la proprietaria precipita al piano di sotto

La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo. Accertamenti dei Vigili del fuoco e dell'ufficio tecnico comunale

Grave incidente ieri, lunedì 8 dicembre, intorno alle 17 circa, all’interno dello storico vecchio albergo Balzarotti di via Fagnani a Sedriano, in disuso da parecchio tempo e da circa un decennio dichiarato inagibile.

La dinamica

Una delle proprietarie ha fatto accesso nell’immobile, probabilmente per effettuare un’ispezione legata al progetto di ristrutturazione per il quale ci sono già stati i primi contatti con il Comune, ma una parte della soletta ha improvvisamente ceduto e la donna è precipitata dal primo piano al piano terra, riportando fratture e ferite.

I soccorsi

Immediati sono arrivati sul posto i mezzi di soccorso, che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. A seguire sono arrivati anche i Vigili del fuoco da Corbetta e da Milano, che hanno proceduto alla verifica delle condizioni dello stabile e alla messa in sicurezza dell’area.

Verifiche in corso

L’ufficio tecnico del Comune a sua volta sta procedendo con le verifiche del caso e per chiedere ai proprietari la messa in sicurezza dell’edificio, anche perché una parte del soffitto del vecchio albergo si protrae anche sopra il portico della corte da cui hanno accesso le auto delle persone che vivono lì.