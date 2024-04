Crolla il tetto di un edificio abbandonato, danni alle auto in sosta

Crolla un tetto a Cuggiono, nessun ferito ma danni alle auto in sosta.

Crolla un tetto in via San Gregorio, paura e danni

I Vigili del fuoco sono impegnati in via San Gregorio dalle 7.30 di oggi, martedì 2 aprile, per il crollo di una copertura di un vecchio edificio disabitato. Il cedimento improvviso ha provocato danni ad alcune auto parcheggiate in prossimità del fabbricato. Immediato l'invio sul posto di tre squadre provenienti dalle sedi di Legnano e Inveruno che hanno subito provveduto a bonificare l'area e metterla in sicurezza.

Sul posto Vigili del fuoco, Polizia Locale e Carabinieri

Fortunatamente al momento del crollo non c'erano persone all'interno dell'edificio e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri di Cuggiono.