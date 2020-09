“Crescere insieme”, si cercano volontari

A caccia di volontari. Crescere Insieme, progetto nato per volontà della Pastorale Giovanile e sostenuto dalla Comunità Pastorale di Magenta, che offre ai preadolescenti delle medie un ambiente familiare in oratorio con un servizio di accompagnamento allo studio e sostegno educativo, sta cercando persone pronte a dare una mano.

Cosa di può fare

Autisti (13.30/14): si tratta di andare a prendere e accompagnare in pulmino i ragazzi dalle scuole medie 4 giugno e Via Isonzo (Pontevecchio) all’oratorio di San Martino.

Accompagnatori (13.45/14.15): a questi volontari è chiesto di andare a prendere all’uscita dalla scuola media Baracca i ragazzi e di accompagnarli lungo il tragitto che li porta in oratorio San Martino.

Servizio mensa (13.30/15): è il servizio di chi si occupa di apparecchiare la tavola, servire il pranzo ai ragazzi e procedere alla pulizia e sanificazione dell’area pranzo.

Assistenza compiti (15/16.30); si tratta di supervisionare i ragazzi mentre fanno i compiti e aiutarli dove serve. Il più delle volte non serve una competenza specifica, ma basta esserci!

Sanificazione e pulizie (16.30/17): al termine del doposcuola sarà necessario sanificare e igienizzare tavoli, sedie, bagni e gli spazi utilizzati durante la giornata.

“Anche un piccolo contributo in quest’anno così particolare potrà essere fondamentale per garantire l’apertura quotidiana del progetto. La Lettera alla città ha evidenziato un’emergenza educativa e ci ha invitato a fare qualcosa. Ecco un’occasione per potersi prendere cura dei nostri ragazzi”, è l’appello degli organizzatori. Martedì 29 settembre, alle ore 21, al Centro Gerico (via S. Martino, Magenta) verrà presentato il progetto di questo anno e si procederà alle iscrizioni.

