Covid, un’altra classe in quarantena a San Giorgio

Covid, a San Giorgio su Legnano è scattata la quarantena per un’altra classe.

Covid, in isolamento la quarta D della scuola primaria

Si tratta della quarta D della scuola primaria (mentre la scorsa settimana era toccato a una terza media). A darne notizia è il sindaco Walter Cecchin, nell’ultimo aggiornamento sui casi di Coronavirus in paese. A ieri, domenica 8 novembre 2020, la situazione vede sette sangiorgesi guariti dal Covid, 71 positivi di cui quattro ricoverati, 64 in quarantena per contatto stretto e 53 inseriti dai medici sul portale Ats per accertamenti.

L’età media delle persone contagiate è di 43 anni e mezzo

Il primo cittadino aggiunge, “a puro livello informativo” i dati dei contagi divisi per fasce di età: dei 71 positivi, dieci hanno un’età compresa tra gli zero e i 20 anni, 12 tra i 21 e i 30, 39 tra i 31 e i 60, dieci tra i 61 e i 99 anni. “L’età media delle persone contagiate è di circa 43 anni e mezzo” prosegue Cecchin.

Il 2,75% dei sangiorgesi è interessato a problematiche relative al Covid

“Per pura statistica abbiamo 33 donne e 38 uomini interessati da Covid-19, oggi però il dato che ci deve fare riflettere è che il 2,75% (187 cittadini) della popolazione di San Giorgio è interessata a problematiche relative al Covid-19” dice ancora il sindaco.

A breve sarà ripristinato il numero unico Covid

“Informo tutti i cittadini che il comune svolge regolare servizio in tutti gli uffici su prenotazione, invito a non recarsi in comune se non per assoluta necessità, telefonare e mandare e-mail agli uffici – conclude il primo cittadino – Per qualsiasi necessità il nostro ufficio Servizi sociali è a disposizione per affrontare insieme questa non facile situazione. A breve verrà ripristinato il numero unico Covid dove i cittadini potranno chiamare e chiedere informazioni”.

