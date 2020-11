Coronavirus, in quarantena una classe delle scuole medie

Coronavirus, classe delle scuole medie in quarantena a San Giorgio su Legnano. E crescono i contagi in paese.

Coronavirus, la situazione

Una classe in quarantena e i contagi che aumentano. Succede a San Giorgio su Legnano. “Questa mattina è stata messa in quarantena una classe terza della scuola secondaria di primo grado Ungaretti, come prescrive il protocollo ATS in caso di accertata presenza di persona positiva – annuncia il sindaco Walter Cecchin – Oggi i casi Covid 19 di cittadini residenti in San Giorgio si è incrementato di 7 unità, passando da 46 a 53. Nessun cambiamento per le condizioni di salute delle persone ricoverate in ospedale e il numero dei ricoverati che rimane quattro”.

