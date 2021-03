Covid, un caso alla primaria: classe in isolamento

Un caso di Covid alla scuola primaria di via Annoni a Cuggiono.

Un caso di Covid alla primaria: ecco cosa succede

La classe terza A sarà in quarantena dal 2 all’11 marzo 2021. La misura, come da protocollo Ats, è stata adottata dal dirigente scolastico. I contagi corrono sul territorio cuggionese e in una settimana il numero dei cittadini positivi è aumentato di 13 unità, portando i casi ad oggi a 23.

“Continuiamo a rispettare le regole”

Delle 23 persone positive: 3 sono ricoverate in ospedali del territorio. Dice il sindaco Giovanni Cucchetti: “Il momento è serio e dobbiamo tutti insieme tenere duro e continuare a rispettare le regole. I sacrifici che stiamo compiendo unitamente ai vaccini, porteranno un rallentamento nei contagi. Nel frattempo evitiamo anche gli spostamenti, stiamo il più possibile in casa”.