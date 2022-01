Covid: salgono i contagi, altro decesso

BUSCATE

I positivi sono ora 69: all'inizio del mese di novembre se ne contavano appena 2. E c'è un'altra vittima.

Covid: aumentano i contagi a Buscate dove si registra anche un nuovo decesso.

Covid, casi in aumento

Aumentano i casi Covid a Buscate. A oggi sono a quota 69 (erano 2 l'1 novembre 2021): "I casi si alzano anche da noi, molto meno che in giro, probabilmente anche per effetto dell'annullamento (pur fatto a malincuore) delle iniziative natalizie - afferma il sindaco Fabio Merlotti - Per fortuna la gravità dei sintomi di chi è positivo ma vaccinato non sono molto importanti (anche se, come ricordato nel Consiglio Comunale di mercoledì, purtroppo abbiamo avuto un altro morto per Covid, una persona anziana, cui vogliamo dedicare una preghiera), ma si raccomanda di essere prudenti e rispettosi del buonsenso per 'farlo girare' un po' meno".

L'andamento del virus

Come detto, ora in paese, i contagiati sono 69: erano 52 il 29 dicembre 2021, 21 il 20 dicembre. Il picco più basso di questi mesi si era registrato l'1 novembre con 2 casi: dal 24 di quel mese era iniziato il piccolo, con 27 positivi.