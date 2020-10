Covid: primo caso alle elementari di Castano

Covid: un caso di positività è stato registrato alle elementari Falcone e Borsellino di Castano Primo.

Covid alle elementari di Castano

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Pignatiello negli aggiornamenti giornalieri di stasera, mercoledì 14 ottobre 2020. “Abbiamo purtroppo un caso di positività alla scuola elementare – ha annunciato – Ci tengo a precisare che il bambino/a sta bene e non ci sono particolari preoccupazioni rispetto allo stato di salute. Si tratta di una situazione di positività verificatasi all’esterno della struttura scolastica. Ringrazio i medici e il Dirigente scolastico per l’intervento immediato. La scuola ha deciso giustamente di avvisare gli alunni della stessa classe lasciandoli a casa precauzionalmente per i prossimi due giorni. Nel frattempo si attiveranno i confronti del caso con Ats. Invito a mantenere alta l’attenzione. La struttura scolastica sta seguendo tutti i protocolli. Faccio un grandissimo in bocca al lupo e do un grande abbraccio al bambino/a sicuro che ritornerà prestissimo a scuola con tutti i suoi compagni”.

