Covid: l’indice Rt è tra i più bassi d’Italia I DATI DEL 22 GENNAIO

Continuano a diminuire i ricoverati nelle Terapie intensive (-3) e nei reparti (-65). A fronte di 34.056 tamponi effettuati, sono 1.969 i nuovi positivi (5,7%). Ma soprattutto il famigerato indice Rt è tra i più bassi d’Italia: stanno meglio solo Campania e Veneto

Covid Lombardia, la buona notizia dell’indice Rt

I tamponi effettuati venerdì 22 gennaio sono stati 34.056 (di cui 25.077 molecolari e 8.979 antigenici) che portano il totale complessivo a 5.383.007. I nuovi casi positivi sono stati 1.969 (di cui 112 ‘debolmente positivi’) e con una percentuale tra tamponi e positivi al 5,7%, mentre i guariti/dimessi hanno raggiunto quota 442.631 (+1.751), di cui 3.631 dimessi e 439.000 guariti. In Terapia intensiva sono ricoverate 408 persone (-3), non in Terapia intensiva 3.579 (-65). Il conto dei decessi è salito a 26.518 (+58 rispetto a giovedì). Buone notizie anche dall’indice Rt che è allo 0,82: meglio fanno solo Campania (0,76) e Veneto (0,81). Le situazioni peggiori in Molise e Siclia

I nuovi casi per provincia:

Milano: 472 di cui 203 a Milano città

Bergamo: 111

Brescia: 360

Como: 141

Cremona: 48

Lecco: 38

Lodi: 48

Mantova: 158

Monza e Brianza: 144

Pavia: 140

Sondrio: 57

Varese: 213