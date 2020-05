Covid ad Arese: siamo arrivati a 172 persone positive

Covid ad Arese, il portale dei dati ATS registra 1 nuovo contagio e 1 decesso per Covid. Siamo arrivati così a 172 persone positive.

Il portale dei dati ATS registra 1 nuovo contagio e 1 decesso per Covid. Inoltre si segnala anche di un decesso all’interno della Gallazzi Vismara non riconducibile al Covid, una notizia sempre dolorosa da apprendere.

“Durante la prima settimana della “fase 2” gli spostamenti sono sicuramente aumentati, ma bisogna riconoscere chi si muove per lavoro da coloro che, invece, lo fanno per svago. Le nuove disposizioni hanno permesso di riaprire tante attività e altre ancora se ne aggiungeranno la prossima settimana. Per poter proseguire su questa strada e “guadagnarci” piccoli spazi di libertà dobbiamo usare il buon senso e mostrare grande responsabilità. Per tutti vale l’invito a evitare affollamenti e indossare sempre la mascherina. Il virus c’è ancora e non possiamo permetterci un rialzo della curva dei contagi, ne va della nostra salute e della nostra economia. Facciamo tutti la nostra parte per lasciarci alle spalle questi mesi difficili. Per ogni dubbio, la Polizia locale resta disponibile per informazioni al n. 02 93527450”.