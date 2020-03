Covid-19, l’incubo a lieto fine di Alessandro

Covid-19, «È molto difficile, ma bisogna stare in casa e cercare di uscire il meno possibile. Vi prego, seguite le poche regole che abbiamo in questo momento: ne va della nostra vita e salute».

Covid-19, l’esperienza di un legnanese

È l’accorato appello del legnanese Alessandro Oldrini, 33 anni, che sta vincendo la propria personale battaglia contro il virus che ha stravolto le nostre vite, ma ammonisce: «Da questa emergenza si esce insieme. Ognuno faccia la sua parte».

Il giovane è stato dimesso dall’ospedale di Legnano lunedì, dopo un ricovero durato otto giorni, ma non può ancora definirsi guarito: «La paura non è cambiata, temo di essere ancora infettivo e di contagiare mia moglie e mia figlia di 3 anni anche se indosso mascherina e guanti; la preoccupazione resterà fino a che non farò nuovamente il tampone e darà esito negativo». Tutto è iniziato domenica 8 marzo, con 38,5 di febbre… L’incubo è durato due settimane, ora fortunatamente il giovane può essere ottimista, ma «è stata un’esperienza che non avrei mai voluto affrontare e il pensiero corre inesorabilmente a quelle persone meno fortunate che si trovano in Terapia intensiva, in Rianimazione o peggio a tutti coloro che non ce la fanno e non possono nemmeno salutare per l’ultima volta i propri cari».

