Costringe la fidanzata di 16 anni a prostituirsi: arrestato dai Carabinieri

Costringe la fidanzata a prostituirsi, la giovane ha solo 16 anni: è successo nel Legnanese. I Carabinieri arrestano il 26enne.

Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri, che hanno così messo fine all'incubo che stava vivendo una giovanissima, costretta addirittura a prostituirsi con decine di uomini. Costretta a farlo nientemeno che dal suo fidanzato. La vicenda è accaduta nel Legnanese. I due stavano insieme, nonostante i 10 anni che li dividevano e la giovanissima età della ragazza. Ma quella che doveva essere una storia d'amore, per la 16enne si è trasformata in qualcosa di orribile: il ragazzo l'avrebbe infatti costretta a prostituirsi con almeno 40-50 uomini in circa tre mesi così da raccogliere soldi che a lui servivano per saldare i debiti con chi gli aveva venduto la droga.

Le immagini su internet

Quello di prostituirsi con numerosi uomini non è l'unica cosa orribile a cui la giovanissime sarebbe stata sottoposta: il fidanzato, che la 16enne l'avrebbe anche picchiata ed insultata, l'avrebbe poi anche minacciata di diffondere le sue foto sul web nel caso lei non continuasse ad avere rapporti sessuali con quegli uomini. Foto che su internet lui ha poi messo comunque.

L'arresto

L'indagine sul caso è stata condotta dalla Procura di Milano, una vera e propria indagine lampo: l'ordinanza, firmata dal gip Alberto Carboni, ha visto i Carabinieri rintracciare e arrestare il 26enne.