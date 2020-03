Coronavirus, un robecchese bloccato ad Abu Dhabi

Volo di ritorno bloccato per l’emergenza Coronavirus: un cittadino di Robecco bloccato ad Abu Dhabi. La storia su Settegiorni Magenta Abbiategrasso in edicola dal 20 marzo

Un robecchese bloccato ad Abu Dhabi dal Coronavirus

È partito per le vacanze due settimane fa e ora non sa più come tornare a casa. Mirko Klaus Brückner, da 36 anni residente nella frazione di Casterno a Robecco sul Naviglio, è negli Emirati Arabi dal 5 marzo. Il suo volo di ritorno era previsto per il 29, ma a causa dell’emergenza Coronavirus è stato cancellato. Ma anziché godersi la vacanza deve cercare un modo per ritornare a casa.

La vita è cambiata anche negli Emirati Arabi

Nel frattempo anche ad Abu Dhabi l’emergenza sta cambiando gli stili di vita: “Il Governo ha chiuso le spiagge, musei, luoghi di incontri – racconta Mirko – Rimangono aperte le mall (quindi tutti i negozi), i supermercati e i ristoranti. Al ristorante vengono date posate di plastica confezionate e piatti di plastica, non danno più i bicchieri che sono sostituiti dalla cannuccia”.

TORNA ALLA HOME