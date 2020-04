Coronavirus, un conto corrente per le donazioni messo a disposizione dal Comune di Rescaldina.

Coronavirus, un conto corrente per le donazioni

Vuoi fare una donazione per l’emergenza Coronavirus? L’Amministrazione di Rescaldina “mette a disposizione un conto corrente che potrà essere utilizzato per donazioni al Comune.

Il Comune destinerà i fondi raccolti per beni, contributi e servizi collegati all’emergenza sanitaria.

Le spese effettuate tramite i fondi raccolti saranno rendicontate e pubblicate sul sito comunale.

Il 30% del valore della donazione effettuata da persone fisiche sarà detraibile dall’imposta lorda sul reddito. Per le aziende il valore della donazione sarà interamente deducibile dal reddito d’impresa”.

Ecco le coordinate:

IBAN: IT 22 C 05034 33640 00000 0001893

Intestato a: Comune di Rescaldina

Causale: Erogazione liberale emergenza Covid-19.

