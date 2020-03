Coronavirus, “Tamponi per tutti? Sono d’accordo”

Coronavirus. “Tamponi per tutti? Sono favorevole, è un provvedimento da fare assolutamente”. Il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi ha firmato la lettera con i colleghi sindaci per chiedere alla Regione Lombardia di effettuare l’intervento per combattere la pandemia.

Coronavirus, San Vittore Olona è favorevole alla richiesta

“Dico sì ai tamponi per tutti”. Così il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi motiva il suo sostegno all’iniziativa che vede protagonisti proprio i primi cittadini del territorio. Come noto infatti, ieri, i sindaci di Città Metropolitana hanno inviato alla Regione una lettera che chiedere un cambio di strategia nella lotta al proliferare del Covid-19 chiedendo di effettuare un tampone a tutte le persone con sintomi (o in quarantena) per promuovere la cosiddetta “sorveglianza attiva”.

“Ho sottoscritto la lettera insieme con altri 81 primi cittadini – commenta Rossi – Sono assolutamente convinta che occorra intervenire preventivamente per isolare i casi di contagio e contrastare in tutti i modi il diffondersi del Covid-19”.

