Coronavirus, spasso senza autorizzazione, denunciate altre 400 persone

Coronavirus, spasso senza autorizzazione, altre 400 persone denunciate dalle forze dell’ordine sul territorio. I dati della Prefettura.

Coronavirus, molti altri denunciati

Il giorno precedente erano stati più di 400, stessa quantità di persone che anche ieri, sabato 21 marzo 2020, è stata denunciata dalla forze dell’ordine sul territorio. I dati della Prefettura si riferiscono infatti all’attività di monitoraggio e controllo sul rispetto di quanto previsto dal Dpcm 8-9 e 11 marzo 2020, recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Sono state 7.246 le persone controllate, di queste 431 sono state denunciate per aver violato l’articolo 650 del codice penale (ossia quanto previsto dal decreto per evitare nuovi contagi), 2 i denunciati per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale-false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri.

Controllati poi 4810 esercizi commerciali: 2 i titolari denunciati per violazione dell’articolo 650 del codice penale, altrettanti quelli sanzionati amministrativamente.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE