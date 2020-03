Coronavirus, più di 400 persone denunciate perchè a spasso senza autorizzazione

Coronavirus, la Prefettura ha reso noto i risultati dei controlli effettuati sul territorio ieri, venerdì 20 marzo 2020, per monitorare il rispetto del Decreto del Governo per limitare il diffondersi dei contagi: oltre 7mila persone controllate, oltre 400 le denunce.

Coronavirus, maxi controlli sul territorio

Un’altra giornata di controlli su tutto il territorio. La Prefettura di Milano ha reso noto i risultati dei servizi effettuati ieri, venerdì 20 marzo 2020, per monitorare il rispetto dei Dpcm dell’8-9 e 11 marzo 2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Nella giornata di ieri le forze dell’ordine hanno controllato 7155 persone, di queste 426 sono state denunciate per la violazione dell’articolo 650 del codice penale, due per falsa attestazione o dichiarazioni a pubblico ufficiale-false dichiarazioni su identità o su qualità personali o di altri.

Il servizio ha riguardato anche le attività commerciali: 4878 gli esercizi commerciali controllati, due i titolari denunciati per violazione dell’articolo 650 del codice penale, uno con sanzione amministrativa ed è stata disposta una sospensione di esercizio commerciale ai sensi dell’ex articolo 15 del dl 14 del 2020.

