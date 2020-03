Coronavirus: sindaco e assessori ricevono solo su appuntamento

Coronavirus: l’annuncio del Comune di Canegrate riguardo i colloqui con la Giunta e nuovi orari di apertura del municipio.

L’annuncio arriva direttamente dall’Amministrazione comunale di Canegrate: viste infatti le recenti disposizioni ministeriali, gli uffici comunali del municipio saranno aperti al pubblico solo al mattino, dalle 10 alle 12. “Si prega, ove possibile, di rinviare di qualche giorno l’accesso agli uffici comunali e di prediligere i canali di comunicazione telefonici e i servizi on line – affermano dal Comune – L’accesso agli uffici sarà comunque consentito previo appuntamento, soltanto una persona alla volta”.

Cambiano anche gli incontri con la Giunta comunale: “Fino al 3 aprile – prosegue la comunicazione – è confermato il ricevimento degli assessori e del sindaco ma solo su appuntamento. Per richiederlo Per richiederlo (e solo per ragioni urgenti) telefonare all’Ufficio segreteria allo 0331-463820/58o scrivere a segreteria@comune.canegrate.mi.it

Come noto, sabato era stata confermato il primo caso di contagio di Coronavirus ai danni di un cittadino canegratese.

