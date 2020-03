Coronavirus, il sindaco annulla il mercato

Coronavirus, niente mercato cittadino a Nerviano per contenere l’emergenza. L’annuncio del sindaco Massimo Cozzi.

Coronavirus, salta il mercato

Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi lo conferma. Sabato non si svolgerà il tradizionale mercato cittadino, appuntamento fisso per moltissimi nervianesi nella piazza che si affaccia su via Toniolo. Il motivo è ovviamente per cercare di contenere il più possibile il diffondersi del virus. “Confermo l’annullamento del mercato – annuncia il primo cittadino – Al momento solo per questo sabato”.

A Nerviano, così come in altri paesi della zona, si era già registrato il primo caso di contagio.

