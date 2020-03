Coronavirus, secondo decesso ad Abbiategrasso

Registrato il secondo decesso ad Abbiategrasso, due guarigioni e 14 casi ancora in essere

Coronavirus, registrato il secondo decesso

Salgono a due i casi di decesso ad Abbiategrasso in pazienti affetti da Coronavirus. L’annuncio nella serata di lunedì 16 marzo da parte del sindaco Cesare Nai. Il primo cittadino comunica però anche una buona notizia: due dei pazienti contagiati sono guariti. Attualmente i contagiati presenti in città sono 14, più due decessi e due guariti per un totale di 18 casi finora riscontati.

Il commento del sindaco

“Ci stiamo comportando bene, ho visto la risposta della cittadinanza, ma dobbiamo comportarci anche meglio quindi restiamo a casa – commenta il sindaco – Anche quando siamo costretti ad uscire cerchiamo di organizzarci al meglio. Facciamo la spesa in maniera razionale facendo un approvvigionamento che ci consenta di uscire il meno possibile”.

Le disposizioni del Comune

Il sindaco ha inoltre illustrato alcuni servizi messi a disposizione dei cittadini in particolare per gli anziani: consegna a domicilio di spesa e medicinali, servizio di assistenza domiciliare e servizio sociale telefonico. Inoltre con un’ordinanza è stato istituito il divieto di accedere ai parchi e l’utilizzo dei distributori automatici. La ztl è stata revocata e i parcheggi con le strisce blu di piazza Samek, piazza Allende e piazza Vittorio Veneto non saranno a pagamento.

TORNA ALLA HOME