Coronavirus, chiusi parchi e distributori automatici ad Abbiategrasso

Ordinanza del sindaco di Abbiategrasso per contenere l’emergenza Coronavirus, chiusi parchi e distributori se non presidiati

Abbiategrasso, chiusi parchi e distributori automatici

Al fine di contenere il contagio epidemiologico COVID-19, occorre limitare il più possibile situazioni di assembramento, come peraltro prescritto dagli ultimi decreti governativi.

Il Sindaco ha emanato in tal senso un’ordinanza, la n.32/2020 con le seguenti nuove misure:

– sospensione dell’apertura al pubblico di tutti i parchi cittadini, ad eccezione delle aree cani con accesso autonomo;

– sospensione delle attività di vendita di generi alimentari per mezzo di distributori automatici svolta in locali a ciò esclusivamente dedicati e non presidiati

– assimilazione delle attività di pizzeria d’asporto e kebab a quelle di ristorazione, permettendo la sola vendita al domicilio del consumatore;

Disposizioni sulla viabilità

L’ordinanza inoltre mira ad agevolare l’accesso alle farmacie ed ai servizi, per l’approvvigionamento di beni di prima necessità:

– sospensione Zona a Traffico Limitato – ZTL del Centro Storico nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica;

– sospensione del pagamento della sosta dei parcheggi pubblici di piazza Allende, piazza Samek Lodovici e piazza Vittorio Veneto;

