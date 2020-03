Coronavirus, salgono a 14 i decessi ad Abbiategrasso

Aumentano ancora i decessi ad Abbiategrasso per Coronavirus

Un altro decesso che porta a 14 le persone venute a mancare dall’inizio della pandemia, come annunciato oggi, 30 marzo, dal sindaco Cesare Nai. Anche i dati di contagio riprendono a salire, dopo una parziale tregua registrata negli ultimi due giorni. Sono infatti 6 i nuovi casi, segnalati oggi dalle autorità sanitarie, che portano a 85 il numero complessivo di cittadini affetti da Coronavirus dall’inizio di questa emergenza sanitaria. Altre 17, fortunatamente, sono state dimesse dagli ospedali e si avviano verso la guarigione.

“Cari cittadini, lasciatemi ringraziare ciascuno di voi, impegnato da tanti giorni in maniera ammirevole ed esemplare nell’affrontare così tanti sacrifici e limitazioni.

Mi rendo conto della difficoltà di vivere la vostra la quotidianità così come siete costretti a fare da diverse settimane, ma proprio su questa strada dobbiamo assolutamente PERSEVERARE e proseguire se vogliamo sconfiggere definitivamente il virus.

Anzi, vi chiedo di FARE ANCORA DI PIU’ per limitare il più possibile i tempi del contagio ed uscire velocemente da questa terribile situazione.

NON USCIAMO DI CASA SE NON PER URGENZE REALI e ADOTTIAMO SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE E RACCOMANDATE”.