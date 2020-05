Coronavirus, riapre oggi, martedì 5 maggio 2020, la casa dell’acqua a Rescaldina, in Piazzale Donatori.

Coronavirus, riapre la casa dell’acqua

La casa dell’acqua, in Piazzale Donatori a Rescaldina, è stata riaperta oggi, martedì 5 maggio. La struttura è stata sottoposta a sanificazione e analisi della qualità dell’acqua erogata.

“Il suo utilizzo – come spiega l’Amministrazione – è consentito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus. In particolare:

– dovrà essere rispettata la distanza di 1 metro dalle altre persone durante l’attesa del proprio turno;

– non devono essere toccati gli erogatori con le mani;

– devono obbligatoriamente essere utilizzati i guanti.

Il mancato rispetto delle regole di utilizzo verrà sanzionato nei termini di legge”.

