Coronavirus, prociv attivata per il trasferimento di 400mila mascherine FOTO

Coronavirus, la Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona è stata attivata per il trasferimento di 400mila mascherine destinate alla Città metropolitana.

Coronavirus, volontari in azione

Un’altra importante attività da parte della Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona: domenica 5 aprile 2020, come componenti della Colonna mobile provinciale, il gruppo è stato attivato per trasferire le mascherine destinate alla Città metropolitana di Milano dalla piattaforma logistica di Regione Lombardia al centro di distribuzione provinciale in attesa della consegna ai Comuni della provincia.

Impegnati 6 volontari, con due autocarri e un veicolo a supporto, che si sono occupati del carico-scarico e trasporto di oltre 400mila mascherine. Il giorno successivo il gruppo si è attivato per recuperare le quantità destinate ai Comuni di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona in attesa che vengano definiti i criteri di distribuzione ai cittadini.

“Come sempre – ricordano dalla protezione civile – rinnoviamo l’invito a restare a casa e uscire solo in caso di necessità”.

Il gruppo, per i cittadini dei tre paesi, è raggiungibile allo 0331.420522 (anche via WhatsApp).

Le foto:

