A Castano parte la consegna gratuita delle mascherine

A Castano Primo tutto pronto per la consegna gratuita delle mascherine per le famiglie della città.

A Castano parte la consegna delle 20mila mascherine

A darne notizia, nella serata di ieri – lunedì 6 aprile – il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello: “Dopo giorni di grande lavoro, per consentire al prezioso materiale di superare le dogane, finalmente siamo riusciti a far arrivare in Città un carico di 20.000 mascherine”.

I ringraziamenti

Poi ha continuato il primo cittadino: “Ringrazio di cuore la Eclettica Srls di Fabrizio Bongiovanni per questo meravigliosa dono, frutto di una generosità sconfinata. Il Comune, infatti, ha ricevuto gratuitamente queste mascherine, e gratuitamente le distribuiremo alla Cittadinanza Castanese”.

Al via la consegna: le raccomandazioni

La consegna delle 20mila mascherine, 4 per famiglia, partirà oggi – martedì 7 aprile. A consegnarle saranno i volontari castanesi. Da qui le raccomandazioni: “Non aprite a nessuno.Verranno lasciate nella casella della posta, in modo che nessuno, oltre al proprietario, possa prenderle. Verranno consegnate dai volontari che stanno aiutando anche per la consegna a domicilio dei pasti e dei medicinali e dai volontari della Protezione Civile”.

