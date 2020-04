Coronavirus, pranzo di Pasqua a domicilio a Canegrate.

Coronavirus, pranzo di Pasqua a domicilio

L’Amministrazione di Canegrate lancia la consegna a domicilio del pranzo pasquale: “Vogliamo aiutarvi a vivere le restrizioni del distanziamento sociale, quando è possibile, in maniera allegra: con questo spirito è più facile rispettare le regole che tutelano la vita di tutti.

Intendiamo sostenere e rilanciare le attività economiche della zona colpite dagli effetti del lockdown, in questo caso esercenti e ristoratori. Non dimentichiamo mai, però, un’attenzione solidale a chi è in difficoltà.

Funziona come le consegne a domicilio, che hanno avuto tanto successo: è un elenco di ristoratori della zona, pronti a consegnare un menu completo a casa, con le informazioni per contattarli. I ristoratori canegratesi, da noi contattati, si stanno attrezzando per aderire alle festività successive, date sempre un occhio di riguardo agli esercenti di Canegrate!

Passerete dei momenti lieti e gustosi in casa perché potete permettervelo e ne siamo felici per voi: allora non dimenticate chi non può permetterselo. Siamo gli intermediari fra voi e i ristoratori, non chiediamo nulla né a voi né a loro. Però vi chiediamo di aggiungere alla spesa che farete il costo di un ideale ‘coperto’ da aggiungere: un’offerta (in sintonia con un pranzo pasquale, ci vien da dire) da indirizzare al fondo di mutuo soccorso. Nessuno saprà mai se l’avete fatto o meno, solo voi e la vostra coscienza perché, com’è ormai noto, la virtù è premio a se stessa”.

L’elenco in aggiornamento dei ristoratori è disponibile sulla pagina Facebook del Comune.

