Coronavirus, colletta alimentare a Canegrate: per una settimana, a partire da mercoledì 8 aprile, verranno raccolti in alcuni punti vendita prodotti alimentari a lunga conservazione da consegnare alle persone e alle famiglie in grave difficoltà economica.

Coronavirus, colletta alimentare a Canegrate

“Abbiamo ciò che doniamo” questo il cuore del significato della colletta alimentare straordinaria promossa dall’Amministrazione di Canegrate: “Per una settimana, a partire da mercoledì 8 aprile, faremo una colletta alimentare straordinaria per le cittadine e i cittadini canegratesi.

L’iniziativa vive grazie all’impegno di queste associazioni volontarie: Parrocchia, Caritas, Contrada Baggina. Raccoglieremo, selezioneremo e distribuiremo prodotti alimentari a lunga conservazione da consegnare alle persone e alle famiglie di Canegrate in grave situazione di difficoltà economica.

Presso questi punti vendita, Lidl, Il Gigante, Sigma, Tigros, che ringraziamo per l’immediata adesione al progetto, saranno collocati dei contenitori per raccogliere le vostre libere donazioni.

I volontari, muniti di cartellino di riconoscimento, provvederanno a ritirare la merce due volte al giorno. Quando fate la spesa (ci raccomandiamo, una volta alla settimana e una sola persona!) pensate a chi è in difficoltà e… aggiungete idealmente un posto a tavola per lei o lui. I prodotti (non deperibili) che avete scelto per il vostro ospite deponeteli nel contenitore che troverete dopo le casse”.







