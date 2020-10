Coronavirus, un nuovo contagio a Turbigo

Coronavirus, il sindaco di Turbigo ha annunciato la positività di un altro concittadino.

Coronavirus, nuovo contagio

Un altro caso di Coronavirus a Turbigo. Ad annunciarlo è il sindaco Christian Garavaglia: “Abbiamo un nuovo caso di positività: si tratta di una persona che, al rientro dall’estero, ha fatto il tampone che è risultato positivo. In totale, in paese, siamo quindi a tre casi. Colgo l’occasione per invitare tutti i concittadini a leggere bene, e a osservare, le disposizioni del nuovo Decreto emesso l’altro giorno dal Governo.

Restando a Turbigo, nei giorni scorsi ha riaperto i battenti il bar che (alcune settimane fa) era stato chiuso dopo che il gestore era risultato positivo al tampone.

