Coronavirus, a Nerviano i casi salgono a 36

Coronavirus, l’aggiornamento dei contagi in paese da parte del sindaco di Nerviano Massimo Cozzi.

Coronavirus, altri casi

Salgono a 36 i casi di contagio da Coronavirus a Nerviano. “Sulla base dei dati odierni, tocchiamo 36 casi di positività al Covid-19 sul territorio nervianese – annuncia il sindaco Massimo Cozzi – Nello specifico, stiamo parlando di due persone di media età che si trovano, in buone condizioni, al proprio domicilio. Stiamo parlando di casi già segnalati dai medici di base che, oggi, trovano riscontro ufficiale con l’esito positivo del tampone. La buona notizia è che una persona, ricoverata all’ospedale, è stata dimessa ed è tornata a casa oggi. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito web di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano. Occorre restare a casa!”.

E intanto il sindaco è su tutte le furie e annuncia: “Troppa gente in giro, dovete stare a casa. Se non lo capite con le parole, lo capirete con le multe”.

