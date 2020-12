Coronavirus in Lombardia: Ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva e nei reparti

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tamponi effettuati sono 466 i nuovi positivi (9,5%). I guariti/dimessi sono 712.

Coronavirus in Lombardia: ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva

Oggi, domenica 27 dicembre, in Lombardia sono stati effettuati 4.901 tamponi per un totale di 4.785.738 Si registrano 466 casi positivi (di cui 22 debolmente positivi), mentre il numero di guariti/dimessi arriva a 387.761, di cui 383.849 dimessi e 3.912 guariti. 508 le persone in terapia intensiva. I decessi, totale complessivo sono invece 24.867.

I nuovi casi per provincia

Milano: 124 di cui 44 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 111;

Como: 55;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 13;

Pavia: 10;

Sondrio: 45;

Varese: 7

