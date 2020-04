Coronavirus, il vicesindaco: “Verso la fase due”

Coronavirus, il vicesindaco di Canegrate Matteo Modica, attraverso un videomessaggio realizzato il 17 aprile 2020, aggiorna la cittadinanza.

Il vicesindaco di Canegrate Matteo Modica aggiorna sulla situazione sanitaria: “Oggi abbiamo registrato due nuovi casi positivi al Coronavirus appartenenti allo stesso nucleo famigliare, pertanto il numero totale, dall’inizio dell’emergenza, sale a 35 positivi e 3 decessi. Il nostro sindaco Roberto Colombo è ancora per qualche giorno in degenza ospedaliera, ma la sua situazione è decisamente positiva e confidiamo che settimana prossima possa riabbracciare i suoi cari”.

Un’altra settimana di solidarietà

“È stata completata la distribuzione delle mascherine fornite da Regione Lombardia; l’Amministrazione comunale sta cercando di reperire ulteriori dispositivi per la fase successiva.

In questi giorni è proseguita la consegna dei buoni spesa: 400 le domande presentate agli Uffici sociali, 360 di queste sono già state lavorate e 320 buoni spesa distribuiti. Nei prossimi giorni completeremo la prima distribuzione; ne seguirà una seconda, fino all’esaurimento delle risorse assegnate dallo Stato al Comune di Canegrate.

La scorsa settimana è stata caratterizzata anche dalla colletta alimentare: ringrazio tutti i canegratesi che hanno contribuito, la Caritas, l’oratorio, la contrada Baggina e i numerosi volontari”.

La cura del cimitero

“Oggi, venerdì, si è svolto l’intervento di pulizia straordinaria e sanificazione degli ambienti e viali del cimitero. Personale specializzato si è dedicato alla cura delle tombe con tutta la delicatezza possibile. È una manifestazione di rispettoso affetto nei confronti di tutti i defunti”.

Riapertura piattaforma ecologica

“Dobbiamo cominciare a ragionare sulla “fase due”; un primo provvedimento in questo senso è la riapertura, da lunedì, della piattaforma ecologica di via Cavalese solo ed esclusivamente per le utenze domestiche. Questi gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18“.

Fondo di mutuo soccorso e “Roccolo run in the house”

“Sempre all’interno della fase due troverà la sua attuazione il fondo di mutuo soccorso che, grazie alle numerose donazioni, ha già una disponibilità di 10mila euro. A sostegno del fondo, cito l’iniziativa dell’Atletica Par Canegrate, una corsa domestica, che si svolgerà domenica 26 aprile. Qui tutte le informazioni per partecipare.

Non mi stanco mai di dirlo: la solidarietà è il valore aggiunto della nostra comunità; penso all’attività dei nostri panettieri e alla donazione da Rho Soccorso”.

Misure per la scuola

“Stiamo sviluppando qualche idea con le scuole per rendere migliore il rientro degli studenti quando ciò accadrà. I nostri cittadini più piccoli ci stanno dando un grande esempio: i loro disegni, esposti in alcuni punti del paese, ci hanno confortato. Dobbiamo continuare a rispettare le prescrizioni, guardare al futuro e… andrà tutto bene“.