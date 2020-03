Coronavirus, il Comune spiega i nuovi divieti

Coronavirus, nuovi divieti: l’Amministrazione di Canegrate spiega i contenuti dell’ordinanza del 20 marzo 2020 del ministro della Salute Roberto Speranza. Le disposizioni producono effetto da oggi, sabato 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo.

Coronavirus, nuovi divieti

L’Amministrazione di Canegrate spiega quali saranno per i cittadini le nuove misure di contenimento del contagio secondo l’ordinanza del 20 marzo 2020 del ministro della Salute Roberto Speranza: “Di casa si esce solo per comprovate necessità, cioè per lavoro, per acquistare beni di prima necessità e per ragioni di salute. Nient’altro! Più precisamente:

– Non si può entrare e tantomeno sostare nei giardini pubblici e nelle aree gioco (ad esempio quella in via Garibaldi, quella all’incrocio fra via Marconi e via Manzoni, o quella vicino alla scuola media). Ricordiamo che sono già state chiuse le casette dell’acqua.

– Non si può giocare, correre e allenarsi all’aperto. È ancora consentita la cosiddetta “camminata di salute” (solitaria) ma solo in prossimità della propria abitazione. Questo vale anche per chi deve portare a spasso gli animali da compagnia. A maggior ragione vanno quindi rispettate le regole relative alla rimozione delle deiezioni animali.

– In base alla regola della camminata solitaria e solo in prossimità della propria abitazione, nessun canegratese ha motivo di entrare nel Parco del Roccolo, se non chi lo deve fare per lavoro. Saranno effettuati controlli.

– L’uso della pista ciclabile è proibito fino a nuovo ordine; la Polizia Locale effettuerà rigorosi controlli a campione.

– I canegratesi proprietari di seconde case fuori dal nostro territorio non possono assolutamente recarvisi“.

La spesa

“È ancora possibile fare la spesa nei supermercati, ma nel rispetto rigoroso delle regole (fila a distanza di sicurezza; ingressi contingentati; altre indicazioni fornite dai gestori) e soprattutto la spesa va fatta da una sola persona per famiglia. A tutela dei lavoratori della distribuzione in primo luogo, va fatta spesa cumulativa per più giorni, riducendo al massimo il numero delle uscite. La Polizia Locale effettuerà severi controlli, all’esterno e all’interno dei supermercati.

Se vogliamo uscire dall’emergenza, rispettiamo tutti le regole.

Ci riserviamo la facoltà di emanare un’ordinanza più restrittiva, nei prossimi giorni, se la situazione lo richiederà”.

