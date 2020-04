Coronavirus, distribuzione quasi completata delle 6mila mascherine giunte da Regione Lombardia a Canegrate.

Coronavirus, distribuzione mascherine quasi completata

L’Amministrazione di Canegrate annuncia: “La distribuzione delle mascherine è al 75%. Con l’impegno della Protezione Civile, del Controllo del Vicinato e dei volontari, alcuni dei quali mobilitati dal Corpo Musicale Cittadino, la distribuzione delle 6mila mascherine giunte dalla Regione si può dire completata per tre quarti.

Contiamo di chiudere l’operazione entro sabato. La zona alla quale dedicheremo più attenzione nei prossimi due giorni: Cascinette. Scusate. I nostri volontari sono simpatici ma purtroppo non possiedono il dono dell’ubiquità…

Come previsto è stata consegnata una mascherina a ogni nucleo familiare. Ovunque persone gentili a consegnare e persone gentili a ricevere. Se qualcuno per qualche ragione è stato saltato: contattateci allo 033463811 o scrivete una mail a sociali@comune.canegrate.mi.it.

Abbiamo temporaneamente sospeso la distribuzione delle mascherine in tessuto già fornite dal Comune di Canegrate per completare questa operazione ‘mascherine regionali’; le circa 100 richieste arretrate verranno evase immediatamente dopo la Pasqua.

Cogliamo l’occasione per fare un invito: non andate in farmacia per avere le mascherine inviate dalla Regione alle farmacie. Si creerebbero assembramenti pericolosi e soprattutto inutili: ci comunicano che i lotti consegnati sono di un centinaio circa di dispositivi per ogni esercizio”.



LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE