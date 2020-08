Coronavirus: dal 17 agosto discoteche chiuse in tutta Italia. Obbligo di mascherina dalle 18 alle 6

Negli ultimi giorni, a seguito dell’incremento dei contagi, l’argomento era stato al centro del dibattito. E oggi pomeriggio, domenica 16 agosto 2020, il Governo ha approvato un provvedimento che determina la sospensione delle attività di tutte le discoteche, le sale da ballo e i “locali assimilati”, a partire da domani, lunedì 17 agosto.

Coronavirus, dal 17 agosto discoteche chiuse in tutta Italia

Il provvedimento avrà effetto in tutta Italia e resterà in vigore per tre settimane, dopodiché verrà valutata la situazione La decisione è arrivata a seguito di un confronto tra i ministri della Sanità, delle Regioni e dello Sviluppo economico e i governatori regionali, che non avranno la possibilità di derogare al provvedimento.

Il provvedimento

Non solo le discoteche al centro della nuova ordinanza. Viene stabilito l’obbligo di indossare le mascherine su tutto il territorio nazionale tra le 18 e le 6 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei locali aperti al pubblico e negli spazi frequentati dalla popolazione.

Il Governo ha stabilito anche lo stanziamento di cento milioni di euro per “tamponare” le perdite dei gestori. Ma gli operatori del settore e i sindacati dei locali da ballo ricordano che il settore fattura oltre quattro miliardi di euro (oltre a occupare circa ventimila lavoratori).

