Nessun nuovo contagio a Cremona, Lodi e Pavia

Nessun nuovo contagio da Covid 19 a Cremona, Lodi e Pavia, ma i nuovi casi positivi sono comunque 61 e ci sono altre tre vittime

La diffusione del contagio

Il report di domenica 16 agosto rimarca come siano stati effettuati oggi 4.882 tamponi che portano il totale complessivo a 1.413.754. I nuovi casi positivi sono 61 (di cui 5 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico), mentre i guariti/dimessi sono stati 38 per un totale di 75.163, di cui 1.329 dimessi e 73.834 guariti. Oggi è aumentata di una persona il numero di ricoverati in Terapia intensiva (13), mentre i ricoverati non in Terapia intensiva sono 147 (-2). Come detto oggi ci sono stati altre tre decessi che portano il totale a 16.840.

I nuovi casi per provincia

Milano: 25, di cui 15 a Milano città

Bergamo: 5

Brescia: 9

Como: 1

Cremona: 0

Lecco: 2

Lodi: 0

Mantova: 3

Monza e Brianza: 5

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 2

