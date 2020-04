Coronavirus, i contagi salgono a 57 a Nerviano

Coronavirus, 57 i contagi a Nerviano. L’annuncio del sindaco Massimo Cozzi.

Coronavirus, altri casi

Nuovi contagi in paese. In questi giorni si sono registrati nuovi casi a Nerviano. “Con l’aggiornamento di Ats, passiamo a quota 57 casi di persone positive al tampone di Covid-19 – annuncia il sindaco Massimo Cozzi – Il nuovo caso è quello di un operatore socio sanitario di una Rsa di un Comune vicino, che ora si trova in buone condizioni al proprio domicilio. Per fare una fotografia generale della situazione questo numero comprende le 5 persone purtroppo decedute, le 12 persone guarite, le 14 che si trovano attualmente in una struttura ospedaliera e le ventisei che si trovano al proprio domicilio, in fase di guarigione. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito internet di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.

