Coronavirus, i contagi salgono a 150 e 6 classi in quarantena

Coronavirus, casi in crescita anche a Cerro Maggiore: 150 contagi e 6 classi in quarantena.

Coronavirus, nuovi casi

Anche a Cerro Maggiore non si ferma l’impennata di casi di Coronavirus. Così come confermato dal sindaco Nuccia Berra (anch’essa risultata positiva al Covid e che si trova in quarantena nella sua abitazione), i contagi sono ora saliti a quota 150. E il Covid si fa sentire anche nelle scuole: a oggi sono 6 le classi dei plessi cittadini a essere state messe in quarantena. “Si tratta di tre classi delle Tobagi a causa della positività di insegnanti, due delle primarie Carducci sempre per tampone positivo delle maestre, una delle Bernocchi dove a essere positivo era un bambino. Falso allarme, invece, alle elementari Luzzini di Cantalupo: l’alunno aveva febbre ma è risultato negativo al tampone” afferma Berra.

