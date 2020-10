Sindaco di Cerro Maggiore positivo al Coronavirus: la notizia arriva dal primo cittadino stesso che ha informato la cittadinanza.

Sindaco di Cerro Maggiore positivo al Coronavirus

Positivo al Coronavirus. Anche il sindaco di Cerro Maggiore figura tra le persone contagiate dal virus. “Oggi vi parlo da casa, sono in quarantena essendo risultata positiva al Coronavirus – annuncia il primo cittadino Nuccia Berra in un video ai concittadini – Sto abbastanza bene e vi voglio rassicurare, tutta la macchina amministrativa continua nel suo lavoro così come gli uffici comunali. Abbiamo preso tutte le precauzioni del caso, stiamo contattato le persone, per fortuna poche, con cui sono venuta a contatto la scorsa settimana. Ci tengo a mandare un augurio a tutte le persone che come me stanno trascorrendo le giornate in quarantena”.

