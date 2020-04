Coronavirus, i contagi aumentano. 16 multe in un giorno: “Dovete rispettare le regole”

Coronavirus, il sindaco di San Vittore Olona aggiorna sui contagi (in crescita) in paese: ora sono 46. Sono state 16 le sanzioni emesse dalla Polizia Locale: “Non pochi continuano a violare le norme per evitare il diffondersi del virus. Il ricavato delle multe? Non va al Comune”.

Coronavirus, nuovi casi in paese

Cresce il numero di contagi di Coronavirus a San Vittore Olona: “La situazione, aggiornata al 20 aprile 2020, risulta essere di 46 cittadini positivi al Covid-19, 20 cittadini in isolamento da contagio – afferma il sindaco Daniela Rossi – In questi numeri non sono contemplati gli ospiti della Fondazione Mantovani che fa direttamente capo ad Ats. In tutto il territorio i casi sono in aumento”.

Controlli e multe

Rossi lo aveva detto più volte ai suoi concittadini: “State a casa, è l’unico modo per salvare vite umane”. Ma diversi continuano a non rispettare quanto deciso dal Decreto del Governo per evitare il diffondersi del virus (non rispettare le norme, lo ricordiamo, è un reato).

“I casi di contagio, come detto, stanno aumentando – prosegue Rossi – Lascio a ognuno trarre le debite conclusioni. Ho richiamato più volte l’importanza di osservare le prescrizioni igienico-sanitarie a tutela propria e degli altri. Tanti cittadini dimostrano un grande senso di responsabilità ma alcuni, e non pochi, ritengono di essere legittimati a tenere comportamenti irrispettosi delle norme mettendo a rischio la salute di molte persone. Nella giornata di ieri sono state elevate 16 contravvenzioni a persone trovate a ‘passeggiare’ senza validi motivi. Preciso che le somme ricavate dalle multe non si fermano nelle casse del Comune ma sono di competenza regionale”.

