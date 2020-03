Coronavirus, chiudono il cimitero e la piattaforma ecologica di Canegrate a partire da martedì 24 marzo 2020 e fino a nuove e diverse disposizioni.

Coronavirus, chiusi cimitero e piattaforma ecologica

L’Amministrazione di Canegrate comunica ai cittadini la chiusura del cimitero e della piattaforma ecologica, resa necessaria dalle misure restrittive recentemente introdotte per il contenimento della diffusione del Coronavirus: “Applichiamo la disposizione con grande dispiacere e riluttanza. La chiusura del cimitero impone un notevole sacrificio a chi avrebbe voluto, in questo momento difficile, avere quel particolarissimo dialogo con i propri cari che il luogo può instaurare. Ugualmente viviamo come una ferita per la comunità la chiusura della piattaforma ecologica. Comprendiamo però le ragioni di chi ha introdotto queste norme. L’impegno di tutti, ancor di più, sia quindi fare tutto ciò che è in nostro potere affinché il contagio sia arginato e l’emergenza finisca, al fine di ripristinare l’ecologia della mente e l’ecologia delle cose”.

