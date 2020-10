Coronavirus, i casi salgono a 8. Il sindaco: “Rispettate le regole”

Coronavirus, ancora nuovi casi a San Vittore Olona: ora i contagi sono saliti a 8. Il sindaco mette in allerta in concittadini.

Coronavirus, nuovi casi in pochi giorni

Nei giorni scorsi erano 4 i nuovi casi di Coronavirus a San Vittore Olona. In queste ore i contagi sono aumentati. “Lunedì avevo comunicato la presenza di 4 casi Covid in paese, di cui uno ricoverato in ospedale – ha affermato il sindaco Daniela Rossi poco fa al termine del Consiglio comunale – Ma in questi giorni i casi sono saliti a 8, 12 sono i cittadini in isolamento perchè segnalati come persone che presentano sintomi sospetti in attesa di fare il tampone”.

Da qui l’appello: “Il forte invito alla cittadinanza è quello di attenersi alle regole che tutti conosciamo e di prestare sempre la massima attenzione nella vita di tutti i giorni proprio per evitare situazioni che possono destare preoccupazione”.

