Coronavirus, altri 4 casi: uno è ricoverato in ospedale

Coronavirus, nuovi contagi a San Vittore Olona: una persona è in ospedale. L’annuncio del sindaco.

Coronavirus, nuovi casi in paese

Il Covid torna a colpire a San Vittore Olona. Dopo un periodo di relativa calma, ecco la notizia di nuovi contagi. “Questa mattina ho ricevuto la comunicazione da Ats che segnala 4 casi di Covid-19 in paese, uno di questi è ricoverato – afferma il sindaco Daniela Rossi – Altri 10 cittadini sono in isolamento cautelativo in attesa dell’esito del tampone”.

Rossi torna a mettere tutti in guardia: “Questa situazione è dovuta al fatto che il virus non è stato affatto debellato e continua a essere un rischio per tutti, grandi e piccoli. Ribadisco che la prima e più grave necessità è quella di stare in salute e non essere contagiati perchè la salute nostra e dei nostri cari viene prima di tutto. Chiedo gentilmente a tutti di seguire attentamente le disposizioni decretate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono pubblicate sul sito internet del Comune che richiamano le regole che ormai tutti conosciamo: distanziamento, divieto di assembramento, mascherina anche all’aperto e lavaggio delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante. Ricordo che il mancato rispetto degli obblighi previsti dai Dpcm è punti ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.

