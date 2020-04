Coronavirus, i casi salgono a 38 a San Vittore Olona

Coronavirus, sono 38 i casi a San Vittore Olona.

Coronavirus, nuovi contagi

Nuovi contagi a San Vittore Olona. Lo annuncia il sindaco Daniela Rossi: “Dopo qualche giorno in cui sembrava che il contagio a San Vittore Olona si fosse fermato, devo informarvi che questa mattina ho ricevuto il nuovo report da Ats che segnala un aumento significativo dei casi di contagio. Siamo, purtroppo, arrivati a 38 persone risultate positive al COVID 19 e altrettante in quarantena da contatto” afferma il primo cittadino.

Sempre Rossi annuncia il pugno di ferro su chi non rispetta le indicazioni contro i contagi: “Multe per chi non sta a casa, dobbiamo salvare vite umane”.

