Coronavirus, Arese: stabile il numero di persone contagiate

Coronavirus, adArese stabile il numero di persone contagiate, ma in crescita il numero di persone sottoposte a provvedimenti di limitazione di movimento da parte di ATS.

“Il numero di persone contagiate resta stabile, ma è in crescita il numero di persone sottoposte a provvedimenti di limitazione di movimento da parte di ATS. Anche intorno a noi, la situazione resta di allerta. I controlli, i protocolli e le misure di sicurezza previste sono attivati da ATS e Regione Lombardia. Ribadiamo che il Comune di Arese non fornirà alcuna informazione personale sui casi del territorio nel rispetto della normativa sulla privacy” – ha commentato il sindaco Michela Palestra.

“Anche oggi vi chiedo di osservare in modo scrupoloso le disposizioni igienico-sanitare indicate dal Ministero della Salute e che riportiamo da settimane. Sono ancora tante le persone che stanno sottovalutando la situazione, mettendo a rischio l’efficacia di un’azione che deve essere necessariamente collettiva. Tra le varie azioni messe in campo, abbiamo avviato la ricerca di psicologi volontari a supporto delle tante persone che oggi, di fronte a questa emergenza che ha sconvolto le nostre vite, sono disorientate e stanno vivendo emozioni spesso difficili da gestire”.