Covid-19, ad Arese 9 contagiati e il primo decesso. A comunicarlo attraverso il report quotidiano è il sindaco Palestra.

“Il report quotidiano di ATS Città metropolitana rileva su Arese altre 2 persone contagiate da Covid 19 rispetto ai 7 dei giorni scorsi e purtroppo anche il primo decesso – ha comunicato il sindaco Michela Palestra – Oggi la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia. Una notizia che non avremmo mai voluto dare e che ci lascia attoniti e sgomenti.

I numeri nell’area metropolitana di Milano sono in continuo aumento e questo ci deve far capire che non è ancora il momento di abbassare la guardia, anzi. Le disposizioni previste per contenere il contagio sono le stesse, ripetute in più occasioni e che vi invitiamo caldamente a seguire”.