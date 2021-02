Coronavirus: altre tre classi con didattica a distanza dopo i contagi

Coronavirus, altre tre classi con didattica a distanza a Turbigo.

Coronavirus, l’annuncio del sindaco

Altre tre classi che dovranno fare ricorso alla didattica a distanza. E’ quanto successo alla scuola primaria di Turbigo. “Così come da disposizioni della dirigente scolastica in merito alla scuola elementare, oltre alla quarta A (che già si trova a casa) saranno in modalità Dad anche le classi prima C e seconda D e quinta A” annuncia il sindaco Christian Garavaglia.

La situazione in paese

Come noto, dopo i contagi dei giorni scorsi l’Ente morale (scuola materna) aveva deciso di chiudere i battenti: “, al momento la situazione è sotto controllo: c’è un costante rapporto tra la coordinatrice e Ats per gestire al meglio la situazione” commenta il primo cittadino.

Che fa poi una panoramica sui casi in paese: “La situazione degli ultimi giorni ha indotto numerosi cittadini a fare un test rapido – aggiunge Garavaglia – Solo ieri nell’ambulatorio di via Roma 1, la Salute ne ha fatti circa 40, il che incrementa la probabilità di individuare casi di positività (per fortuna direi: prevenire è sempre importante!). La situazione odierna è la seguente: abbiamo 6 nuovi casi positivi (di cui 4 sono stati accertati solo con test rapido, ma che conteggio già tra i positivi anche se restiamo in attesa della conferma del tampone molecolare). Questo porta il numero totale di casi positivi a 22. Considerato che alcuni di questi casi sono bambini, o familiari di bambini che frequentano le scuole, credo proprio che si renderà necessaria per settimana prossima l’organizzazione della didattica a distanza di alcune classi: sono in costante contatto con la dirigente scolastica che è l’autorità competente per le disposizioni in ambito scolastico Raccomando, come sempre, molta prudenza”. Da qui l’annuncio della Dad nelle altre due classi delle elementari.