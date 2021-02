Allarme contagi a Turbigo: chiusa la scuola materna

Allarme contagi nelle scuole di Turbigo. Il sindaco: “Invito tutti i cittadini a non abbassare la guardia e chiedo attenzione visto che i bambini hanno una famiglia che poi frequenta il paese”.

Turbigo nelle scorse settimana aveva riportato numeri di continue guarigioni ma questa settimana i nuovi casi sono stati ben 11 ed inoltre una delle classi della scuola primaria è stata messa in isolamento ed a partire da oggi, 25 febbraio, la didattica a sarà distanza. La scuola materna Ente Morale ha invece deciso di sospendere le sue attività dopo aver riscontrato diverse positività.

“Per quanto riguarda la scuola primaria, hanno riscontrato un caso di positività da parte di un alunno della classe 4° A dunque per sicurezza tutta la classe seguirà la modalità della didattica a distanza. Invito a seguire il sito della scuola per costanti aggiornamenti. Invece la scuola materna Ente Morale dopo aver registrato diversi casi di positività resterà chiusa fino a lunedì 1 marzo e questo provvedimento riguarda tutte le classi in attesa di ulteriori verifiche e approfondimenti. Noi del Comune siamo in costante contatto sia con la scuola materna che con Ats. La situazione è diversa da classe a classe: una per esempio ha iniziato prima l’isolamento perché una delle maestre già nei giorni precedenti aveva mostrato sintomi febbrili, in seguito a nuovi casi si è deciso per la chiusura totale. Come sempre invito tutti i cittadini a non abbassare la guardia e chiedo attenzione visto che i bambini hanno una famiglia che poi frequenta il paese”.