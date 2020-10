Coronavirus, Alessia Lai insignita Cavaliere da Mattarella – LE FOTO

Coronavirus, la ricercatrice parabiaghese Alessia Lai ha ricevuto oggi, martedì 20 ottobre 2020, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Coronavirus: Lai è Cavaliere al Merito

Ha ricevuto oggi, martedì 20 ottobre 2020, l’onorificenza di Cavaliere al Merito la parabiaghese Alessia Lai, la ricercatrice di Parabiago impegnata nell’equipe dell’ospedale Sacco di Milano che ha isolato il ceppo italiano di Coronavirus. La sua nomina era stata ufficializzata a inizio giugno e oggi si è svolta l’importante cerimonia al Quirinale. Insieme a lei, del Legnanese anche il giovane Giacomo Pigni.

Il percorso di Lai e la sua soddisfazione

Lavora all’ospedale Sacco da 15 anni. Si è laureata in Biologia nel 2005 all’Università degli Studi di Milano, mentre nel 2009 ha conseguito il dottorato in malattie infettive. Ha sempre fatto pratica al Sacco grazie ad assegni di ricerca. “Sono cresciuta qui, in un ambiente stimolante che mi ha arricchito sempre più – aveva raccontato – Aiuto nell’insegnamento di microbiologia clinica e sono anche specializzata in analisi bioinformatica, che consiste nel valutare come si muovono virus e batteri. Il team nel quale lavoro fa ricerca nel settore delle malattie infettive sia virali sia batteriche. Parallelamente allo studio sul ceppo italiano di Coronavirus stiamo portando avanti anche altri studi”. E sulla sua nomina, a giugno, aveva detto: “E’ stato un lavoro lungo e ce n’è ancora tanto da fare. Abbiamo raggiunto un traguardo importante. Stiamo lavorando intensamente da domenica 23 febbraio, ma avevamo iniziato di buona lena già il venerdì prima”.

