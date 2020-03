Coronavirus, al via le manutenzioni

Coronavirus, il Comune di Canegrate non si ferma: dopo la sanificazione delle strade, iniziata martedì 17 marzo 2020, l’Amministrazione avvia una serie di manutenzioni nel paese.

Il Comune di Canegrate non si ferma: “È in corso la sanificazione delle strade, nel pieno rispetto del programma e con riscontri positivi da Aemme. Oggi sono già state completate tutte le vie principali e gli spazi di fronte a Comune, scuole e piattaforma ecologica. Sabato si proseguirà secondo programma per il lavoro capillare su tutto il nostro territorio”.

L’Amministrazione, trasformando in opportunità il disagio derivante dalla chiusura di scuole e impianti sportivi, “ha avviato una serie di manutenzioni prima rese difficili dalla possibile interferenza con le attività. Citiamo fra tutte:

– sostituzione delle cassette di scarico malfunzionanti nei water della scuola media.

– ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura del nido comunale “Un… Due… Tre… Stella!

– sostituzione dei temporizzatori malfunzionanti nelle docce del campo sportivo di via Terni.

In via Milite Ignoto è iniziato ieri l’intervento di sistemazione della pavimentazione stradale disconnessa. Le lastre di pietra rotte vengono rimosse; in attesa di quelle nuove, già ordinate, il fondo viene temporaneamente ricoperto con asfalto.

Nella scorsa settimana sono state completate tutte le potature in programma, installate cinque colonnine per la ricarica delle auto elettriche e una fontanella sulla pista ciclabile.

Il nostro grazie va al personale dell’Ufficio tecnico, instancabile in questi giorni, di Aemme ed Euro.Pa. Operano tutti con cautela e nel rispetto rigoroso e accurato di tutte le norme di sicurezza, a tutela dei lavoratori e della comunità”.

